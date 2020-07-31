"Термінові новини": Седокова заінтригувала "весільним" ФОТО з Тіммою
Якийсь тиждень тому співачка Ганна Седокова й баскетболіст Яніс Тімма оголосили про свої заручини та, схоже, вирішили не зволікати з наступним кроком.
На це натякає допис Ані в Instagram.
"Це могли би бути ми... і це ми. Термінові новини та мої найкрасивіші весільні фотографії", - заявила вона.
"Напишіть у коментах побажання молодятам, і вас наздожене щастя та нікуди не відпустить", - попросила артистка своїх підписників.
Геотегом Седокова вказала Miami City Hall, "міськраду" Маямі, де, теоретично, голуб'ята дійсно могли зареєструвати свій союз.
Нагадаємо, для 37-річної Ані це буде (або вже є) третє офіційне заміжжя. Для 27-річного Яніса - друге.
Фото з Instagram Седокової та Тімми
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