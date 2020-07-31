"Термінові новини": Седокова заінтригувала "весільним" ФОТО з Тіммою

Якийсь тиждень тому співачка Ганна Седокова й баскетболіст Яніс Тімма оголосили про свої заручини та, схоже, вирішили не зволікати з наступним кроком.

На це натякає допис Ані в Instagram.

"Це могли би бути ми... і це ми. Термінові новини та мої найкрасивіші весільні фотографії", - заявила вона.

Це Аня так жартує, чи вони з Янісом справді оформили шлюб?

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"Напишіть у коментах побажання молодятам, і вас наздожене щастя та нікуди не відпустить", - попросила артистка своїх підписників.

Геотегом Седокова вказала Miami City Hall, "міськраду" Маямі, де, теоретично, голуб'ята дійсно могли зареєструвати свій союз.

Нагадаємо, для 37-річної Ані це буде (або вже є) третє офіційне заміжжя. Для 27-річного Яніса - друге.

Фото з Instagram Седокової та Тімми

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