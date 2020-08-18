9-річна дочка Лорак закохалася у маминому кліпі про любов. ВІДЕО

Дочка Ані Лорак, 9-річна Софія дебютувала як актриса у маминому новому кліпі. За сюжетом відео на пісню "Твоей любимой", дівчинка закохується у хлопця.

Взагалі, новий кліп Кароліни – це така собі короткометражка про почуття, яке знайоме кожному незалежно від віку, статі, професії або кольору шкіри.

Сама співачка виступає в ролі оповідача історії.

Кароліна в кліпі лише співає і зачаровує своїм декольте

"Софія мріє стати актрисою і з великим ентузіазмом підтримала ідею зіграти роль в моєму новому відео. Це її перший справжній акторський дебют!", - зауважила Кароліна.

Софійка виглядає досить органічно у своїй ролі

"Вона часто спостерігає за тим, як я працюю в кадрі, але завжди залишалася по той бік камери. Мені здається, що її час настав. З перших же хвилин на майданчику Софія налаштувалася на серйозну роботу, потоваришувала зі своїм екранним коханим і прекрасно увійшла в образ своєї героїні", - похвалилася Лорак.

Перед коханням безсилий будь-який вік

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: