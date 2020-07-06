Співачка Tayanna підтвердила, що її екс та батько її сина, Єгор Глєбов досі живе з Ані Лорак.

Більше того, він хотів познайомити сина з Кароліною та її дочкою Софією.

Про це Tayanna розказала у "Світському житті".

Роман Тетяни з Єгором тривав три роки. І в результаті співачка народила сина Даніеля і майже одразу розійшлася з чоловіком через зраду. Але минуло багато років, і зараз Таня спокійно говорить про стосунки Єгора зі своєю колегою Ані Лорак.

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"Вони разом живуть, я все знаю. Він спілкується з сином, син йому телефонує, звісно рідко, тому що він від нього відвик. Але коли Єгор приїздить до Києва, ми бачимося, можемо разом пообідати, повечеряти, тобто це не табу", - запевнила Таня.

Син Тетяни живе з нею, але з батьком спілкується та бачиться

Крім того, Єгор хотів познайомити сина з Кароліною та її донькою. Але хлопчик відмовився.

"Я його відпускала, але він не дуже горів бажанням летіти кудись з батьком. Він навіть мені сам казав: "Мамо, я ж з татом бачусь дуже рідко, він мені як не тато, він просто мене зробив. Я хочу тебе берегти, я хочу бути з тобою, тому що якщо я поїду, ти ж залишишся одна. Хто тебе оберігатиме?", - зазначила співачка.

Даніель не захотів летіти з татом до Москви

Осадча нагадала, що колись Tayanna розказувала, як Глєбов піднімав на неї руку. Тож ведуча запитала, чи не хотіла Таня попередити про це Кароліну.

"Якби вона мені зателефонувала і спитала – я б їй сказала. Але чужа сім’я – нетрі. Нехай вони собі живуть і розбираються, як хочуть. Можливо, такого там не буде, як було в нас, тому що кожні стосунки різні. Можливо, він вже переріс, переоцінив і переусвідомив своє життя", - сказала на це Tayanna.

До того ж, зараз у Решетняк уже є коханий. Як вона сама каже – простий чоловік.

"Дехто думає, що в мене депутат або олігарх. Ні, це простий чоловік. Він мені допомагав робити ремонт в квартирі. Так ми познайомилися і так зав’язалися стосунки", - поділилася артистка.

Фото з Instagram