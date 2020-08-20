Белла Хадід у перуці та без ліфчика попозувала серед квітів. ФОТО

Четвер, 20 серпня 2020, 10:30

Американська модель Белла Хадід втілила екстравагатний образ у дистанційній фотосесії для журналу i-D.

У мальовничому садку напівоголену красуню зняв турецький фешнфотограф Мерт Алас. Макіяж Белла робила собі сама.

 
Белла Хадід знялася в квітково-еротичній фотосесії
фото з instagram хадід

Як написала дівчина в Instagram, зйомка відбулася на початку локдауну.

 
Фотографували красуню "на удальонці"
 
Мейкап - самої Хадід
 
 
Трохи бекстейджу
 
фото з instagram i-d

Нагадаємо, винахідлива Белла примудрялася робити сексі-фотосети і в умовах жорсткого карантину.

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