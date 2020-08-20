Белла Хадід у перуці та без ліфчика попозувала серед квітів. ФОТО

Американська модель Белла Хадід втілила екстравагатний образ у дистанційній фотосесії для журналу i-D.

У мальовничому садку напівоголену красуню зняв турецький фешнфотограф Мерт Алас. Макіяж Белла робила собі сама.

Белла Хадід знялася в квітково-еротичній фотосесії фото з instagram хадід

Як написала дівчина в Instagram, зйомка відбулася на початку локдауну.

Фотографували красуню "на удальонці"

Мейкап - самої Хадід

Трохи бекстейджу

Нагадаємо, винахідлива Белла примудрялася робити сексі-фотосети і в умовах жорсткого карантину.