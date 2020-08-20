Белла Хадід у перуці та без ліфчика попозувала серед квітів. ФОТО
Четвер, 20 серпня 2020, 10:30
Американська модель Белла Хадід втілила екстравагатний образ у дистанційній фотосесії для журналу i-D.
У мальовничому садку напівоголену красуню зняв турецький фешнфотограф Мерт Алас. Макіяж Белла робила собі сама.
Як написала дівчина в Instagram, зйомка відбулася на початку локдауну.
Нагадаємо, винахідлива Белла примудрялася робити сексі-фотосети і в умовах жорсткого карантину.
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