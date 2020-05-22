Наслідки карантину: Хадід у купальнику замилувала змінами фігури. ФОТО

Шанувальники моделі Белли Хадід, котрі свого часу переживали через її "хворобливу" худорлявість, можуть заспокоїтися. За карантин 23-річна кралечка трохи покруглішала.

Це можна побачити на її фото в купальнику, які вона запостила в Instagram.

Для зазвичай худенької Белли це вже майже пузце

Схоже, Белла вирішила позасмагати на своєму дворі.

Підписники моделі роблять їй компліменти, а ще дякують за те, що чесно продемонструвала "валик" на животі.

Красуня вирішила піймати трохи сонячного проміння

І заразом селфі наробити

Нагадаємо, навіть із дому дівчина не переставала позувати фотографам і навіть знімалася голяка.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Белла Хадід у нашийнику та з цицями в латексі знялася для корейського Vogue

Белла Хадід поцілувала в губи несправжню дівчину. ВІДЕО