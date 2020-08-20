"НеАнгел" Віка показала, як ледарює догори попою в бікіні

Співачка Віка із дуету "НеАнгели" вирішила поледарювати з нагоди всесвітнього дня ліні, який відзначаються 20-го серпня.

І для цього у неї були всі умови – басейн, купальник та великий гумовий пончик, на якому артистка вляглася попою догори.

"Вітаю всіх причетних зі всесвітнім днем ЛІНІ, який відзначається саме сьогодні, 20 серпня! Закликаю всіх розслабитися, ненадовго забути про побутові проблеми і нічого не робити", - написала Вікторія.

"Життя не складається з однієї лише роботи, та й для гарної праці потрібно вміти вчасно відпочити і набратися сил", - зауважує Віка, підставляючи сідниці сонечку

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Виконавиця відпочиває у Київській області, а нещодавно була в Одесі

Нагадаємо, Вікторія нещзодавно повернулася з Хорватії, де наробила фото в купальнику і навіть з грейпфрутами.