"НеАнгел" Віка в квітчастому бікіні влаштувала фотосесію з грейпфрутами на тлі моря

31 липня 2020, 15:22

Поки більшість селебріті відпочивають в Туреччині,  співачка Вікторія Сміюха насолоджується краєвидами Хорватії.

Саме там солістка "НеАнгелів" проводить відпустку та робить численні фото в різноманітних купальниках.

Причому просто моря Вікторії замало для красивих світлин. Вона взяла ще й парочку грейпфрутів. Якраз під колір свого бікіні.

 
Віка полхвалилася, що не лише фото зробила, а й попила зранку грейпфрутового фрешу
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем доброго утра😊❤️☀️! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день! Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 29 Июл 2020 в 10:48 PDT

До слова, Вікторія полюбляє не лише фотографуватися в бікіні, а ще й транслювати добро.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів