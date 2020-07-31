"НеАнгел" Віка в квітчастому бікіні влаштувала фотосесію з грейпфрутами на тлі моря

Поки більшість селебріті відпочивають в Туреччині, співачка Вікторія Сміюха насолоджується краєвидами Хорватії.

Саме там солістка "НеАнгелів" проводить відпустку та робить численні фото в різноманітних купальниках.

Причому просто моря Вікторії замало для красивих світлин. Вона взяла ще й парочку грейпфрутів. Якраз під колір свого бікіні.

Віка полхвалилася, що не лише фото зробила, а й попила зранку грейпфрутового фрешу

До слова, Вікторія полюбляє не лише фотографуватися в бікіні, а ще й транслювати добро.