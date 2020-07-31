"НеАнгел" Віка в квітчастому бікіні влаштувала фотосесію з грейпфрутами на тлі моря
Поки більшість селебріті відпочивають в Туреччині, співачка Вікторія Сміюха насолоджується краєвидами Хорватії.
Саме там солістка "НеАнгелів" проводить відпустку та робить численні фото в різноманітних купальниках.
Причому просто моря Вікторії замало для красивих світлин. Вона взяла ще й парочку грейпфрутів. Якраз під колір свого бікіні.
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Всем доброго утра😊❤️☀️! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день! Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼♀️, где превзошла саму себя🙆🏻♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere
До слова, Вікторія полюбляє не лише фотографуватися в бікіні, а ще й транслювати добро.