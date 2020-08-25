Фокіна у зміїному бікіні показала свій охлялий живіт
25 серпня 2020, 15:52
Колишня співачка Маша Фокіна весело проводить останні дні літа. Разом із подружками вона засмагає у заміському комплексі та позує в купальнику.
Але не всім підписникам Маші подобається її худорлявість. Як завжди, знайшлися ті, хто обізвав її скелетом і порадив не показувати своє тіло.
Утім, Машу такі коментарі не чіпляють, і вона все одно постить фото себе стрункої в бікіні.
Нагадаємо, півтора року тому Фокіна стала мамою, але розповіла про це лише зараз.
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