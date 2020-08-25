Фокіна у зміїному бікіні показала свій охлялий живіт

Колишня співачка Маша Фокіна весело проводить останні дні літа. Разом із подружками вона засмагає у заміському комплексі та позує в купальнику.

Але не всім підписникам Маші подобається її худорлявість. Як завжди, знайшлися ті, хто обізвав її скелетом і порадив не показувати своє тіло.

Утім, Машу такі коментарі не чіпляють, і вона все одно постить фото себе стрункої в бікіні.

"...Дійсно, ну вже задуже худенька, спорт - це круто, правильне харчування - це клас, але, як кажуть поляки, що за бардзо то нє здрово", - пишуть під цим фото

Але Маші байдуже, і вона собі насолоджується відпочинком

Нагадаємо, півтора року тому Фокіна стала мамою, але розповіла про це лише зараз.