Маша Фокіна вперше показала півторарічного сина. ФОТО

Колишня співачка Маша Фокіна, яка нещодавно оголосила про заміжжя та материнство, нарешті показала свого сина Гебріела.

Хлопчику півтора року, і, на думку Маші, він схожий на свого прадідуся – першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна.

Фокіна два роки приховувала своє материнство

Але тепер Маша повернулася в Україну з Маямі і почала активно нагадувати про себе у медіапросторі

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