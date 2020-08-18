Маша Фокіна вперше показала півторарічного сина. ФОТО
Вівторок, 18 серпня 2020, 14:13
Колишня співачка Маша Фокіна, яка нещодавно оголосила про заміжжя та материнство, нарешті показала свого сина Гебріела.
Хлопчику півтора року, і, на думку Маші, він схожий на свого прадідуся – першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна.
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