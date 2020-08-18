Маша Фокіна вперше показала півторарічного сина. ФОТО

Вівторок, 18 серпня 2020, 14:13

Колишня співачка Маша Фокіна, яка нещодавно оголосила про заміжжя та материнство, нарешті показала свого сина Гебріела.

Хлопчику півтора року, і, на думку Маші, він схожий на свого прадідуся – першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна.

 
Фокіна два роки приховувала своє материнство
 
Але тепер Маша повернулася в Україну з Маямі і почала активно нагадувати про себе у медіапросторі 
 
Впізнаємо колишню Фокіну 

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