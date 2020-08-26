Сльози нареченого, Шевченко та Монатік із Брежнєвою: футболіст Зінченко відгуляв весілля під Києвом

26 серпня 2020, 11:48

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко 24-го серпня відгуляв весілля у заміському ресторані поблизу Конча-Заспи.

23-річний спортсмен одружився з телеведучою Владою Седан ще у березні в Лондоні, а зараз подружжя влаштувало весільну церемонію та вечірку.

Серед гостей свята був весь тренерський склад збірної на чолі з Андрієм Шевченком і деякі колеги Зінченка і Седан.

До речі, Сашко так розчулився, що не зміг стримати сліз, коли побачив свою дружину у весільній сукні і з батьком під руку.

 
Зінченко дав волю емоціям

Самі молодята поки нічого не викладали у соцмережі, зате їхні гості не стримували себе.

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#zinawedding @zinchenko_96 + @v.lada_sedan = 💞🥂💍

Публикация от Ivan Marunych (@ivan.marunych) 26 Авг 2020 в 5:54 PDT

 
Гості весілля показали молодят у своїх сторіс
 
 
Для гостей співав Дан Балан
 
 
Яка ж вечірочка без Монатіка і Віри Брежнєвої?

Фото і скріншоти з відео з Instagram


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