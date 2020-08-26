Сльози нареченого, Шевченко та Монатік із Брежнєвою: футболіст Зінченко відгуляв весілля під Києвом

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко 24-го серпня відгуляв весілля у заміському ресторані поблизу Конча-Заспи.

23-річний спортсмен одружився з телеведучою Владою Седан ще у березні в Лондоні, а зараз подружжя влаштувало весільну церемонію та вечірку.

Серед гостей свята був весь тренерський склад збірної на чолі з Андрієм Шевченком і деякі колеги Зінченка і Седан.

До речі, Сашко так розчулився, що не зміг стримати сліз, коли побачив свою дружину у весільній сукні і з батьком під руку.

Зінченко дав волю емоціям

Самі молодята поки нічого не викладали у соцмережі, зате їхні гості не стримували себе.

Гості весілля показали молодят у своїх сторіс

Для гостей співав Дан Балан

Яка ж вечірочка без Монатіка і Віри Брежнєвої?

Фото і скріншоти з відео з Instagram