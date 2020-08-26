Сльози нареченого, Шевченко та Монатік із Брежнєвою: футболіст Зінченко відгуляв весілля під Києвом
26 серпня 2020, 11:48
Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко 24-го серпня відгуляв весілля у заміському ресторані поблизу Конча-Заспи.
23-річний спортсмен одружився з телеведучою Владою Седан ще у березні в Лондоні, а зараз подружжя влаштувало весільну церемонію та вечірку.
Серед гостей свята був весь тренерський склад збірної на чолі з Андрієм Шевченком і деякі колеги Зінченка і Седан.
До речі, Сашко так розчулився, що не зміг стримати сліз, коли побачив свою дружину у весільній сукні і з батьком під руку.
Самі молодята поки нічого не викладали у соцмережі, зате їхні гості не стримували себе.
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Фото і скріншоти з відео з Instagram
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