Футболіст Зінченко одружився у Великобританії

7 серпня 2020, 09:08

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко одружився зі спортивною журналісткою Владою Седан.

Це сталося ще в березні, у Лондоні. Але тільки зараз дівчина оголосила про шлюб у своєму Instagram.

"12 березня. Лондон. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ніколи не могла подумати, що саме там вийду заміж. Друзі, ось ви і дізнались перший секрет з нашого особистого життя", - поділилася Влада.

 
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Як відомо, Зінченко покликав заміж Седан ще у жовтні 2019-го.

 
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Фото з Instagram


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