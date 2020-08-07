Футболіст Зінченко одружився у Великобританії
7 серпня 2020, 09:08
Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко одружився зі спортивною журналісткою Владою Седан.
Це сталося ще в березні, у Лондоні. Але тільки зараз дівчина оголосила про шлюб у своєму Instagram.
"12 березня. Лондон. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ніколи не могла подумати, що саме там вийду заміж. Друзі, ось ви і дізнались перший секрет з нашого особистого життя", - поділилася Влада.
Як відомо, Зінченко покликав заміж Седан ще у жовтні 2019-го.
Фото з Instagram
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