Байкова в бікіні зачарувала йогою на яхті. ВІДЕО
28 серпня 2020, 10:44
Модель Аліна Байкова останні дні серпня проводить на яхті в Туреччині. І обов’язковою частиною відпочинку красуні є заняття йогою.
У мініатюрному бікіні Аліна виконує асани та записує їх на відео, щоб потім викласти в Instagram і отримати купу захоплених коментарів.
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Нагадаємо, окрім йоги Аліна ще любить акробатичні вправи на спортмайданчиках.
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