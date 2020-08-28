Байкова в бікіні зачарувала йогою на яхті. ВІДЕО

Модель Аліна Байкова останні дні серпня проводить на яхті в Туреччині. І обов’язковою частиною відпочинку красуні є заняття йогою.

У мініатюрному бікіні Аліна виконує асани та записує їх на відео, щоб потім викласти в Instagram і отримати купу захоплених коментарів.

З ким відпочиває - Аліна не показує

Зате показує себе красиву в купальнику

І в позі "собака мордою донизу"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 27 Авг 2020 в 5:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Gocek #Turkey 🇹🇷 @orientstarboat Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 28 Авг 2020 в 1:03 PDT

Нагадаємо, окрім йоги Аліна ще любить акробатичні вправи на спортмайданчиках.