Байкова в бікіні зачарувала йогою на яхті. ВІДЕО

28 серпня 2020, 10:44

Модель Аліна Байкова останні дні серпня проводить на яхті в Туреччині. І обов’язковою частиною відпочинку красуні є заняття йогою.

У мініатюрному бікіні Аліна виконує асани та записує їх на відео, щоб потім викласти в Instagram і отримати купу захоплених коментарів.

 
З ким відпочиває - Аліна не показує
 
Зате показує себе красиву в купальнику
 
І в позі "собака мордою донизу"
 
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Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 27 Авг 2020 в 5:15 PDT

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#Gocek #Turkey 🇹🇷 @orientstarboat

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 28 Авг 2020 в 1:03 PDT

Нагадаємо, окрім йоги Аліна ще любить акробатичні вправи на спортмайданчиках.


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