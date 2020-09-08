Юрушева у "спонтанному" Стамбулі засвітила тендітну фігурку в купальнику

Депутат "Слуги народу" та колишній телеведучій Олександр Скічко влаштував сюрприз дружині Єлизаветі Юрушевій з нагоди третьої річниці весілля.

Він повіз її до Стамбула, і про це Ліза дізналася лише в аеропорті перед самим вильотом.

"Я в захваті! Ми так давно не подорожували вдвох, що я вже й забула, наскільки це круто. Я до останнього не підозрювала, який сюрприз на мене чекає. "Збирай речі" в сьогоднішніх реаліях не особливо дає фантазії розгулятися. Тільки в аеропорту я дізналася, що Саша організував для нас поїздку в Стамбул", - поділилася емоціями Юрушева.

"Люблю таку яскраву спонтанність, особливо з ним", - написала Элизавета

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"Найкрутіше, що за 48 годин ми поживемо в двох готелях - Саша знає, як сильно я це обожнюю. Я взагалі люблю Стамбул (привіт всім, хто як і я, подивився всі серії "Величного століття")", - додала вона.

Ліза, до речі, вже встигла запостити фото в купальнику на тлі синього моря.

"Ви така мініатюрна", - пишуть жінці у коментарях

Нагадаємо, Скічко з Юрушевою одружилися у Грузії три роки тому. А медовий місяць пара провела у Греції.