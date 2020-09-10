Міс Дідусенко влаштувала сину 6-річчя у шкільному дворі. ФОТО

Четвер, 10 вересня 2020, 13:59

Переможниця "Міс Україна - 2018" Вероніка Дідусенко, яку, щоправда, одразу ж позбавили корони через порушення правил конкурсу, влаштувала своєму сину яскраве свято з нагоди 6-річчя.

Сандрік, як кличе хлопця мама, цього року пішов у перший клас, тож і день народження відзначав на шкільному подвір’ї разом із однокласниками.

Вероніка та її наречений Геннадій Курочка підготували імениннику розваги у стилі його улюбленої мобільної гри.

 
Саме наявність сина стала причиною того, що у Вероніки забрали корону "Міс Україна"

"Сандріку 6 років, але мені здається, що він дуже швидко росте. Сьогодні, діткам його віку мультики вже не цікаві. У них з'явилося нове захоплення  —  гра Brawl Stars, її всі зараз люблять. Тому він мене попросив, щоб вся тематика дня народження, розваги та аніматори були в стилі цієї гри", - розказала Дідусенко.

 
Тоді Дідусенко розпочала міжнародну кампанію #righttobeamother, мета якої —  змусити найбільші у світі конкурси краси переглянути свої правила, що забороняють матерям, заміжнім і розведеним жінкам брати в них участь

"Зараз, у зв'язку з пандемією, в ресторанах, торгових центрах, кафе не можна проводити заходи. Тому ми зробили день народження просто у дворі школи, з його однокласниками. Він пішов цього року в перший клас, у них маленька школа американського типу. Для всіх діток ми замовили аквагрим, тату, експерименти, мильні бульбашки", - похвалилася Вероніка.

 
Окрім відеогри, сину Вероніки подобаються динозаври та книжки про тварин
 
 
Пандемія не стала на заваді дитячому святу без масок 

Фото надані ТаблоID 

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