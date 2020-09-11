Гросу у новому кліпі позбулася козла-зрадника

Аліна Гросу вигнала чоловіка-зрадника. Щоправда, не в реальному житті, а в новому кліпі.

Хоча, враховуючи останні чутки про розлучення артистки, її відео на пісню "Голий король" виглядає підозріло.

Цікаво, чи проводить Аліна паралелі між своїм шлюбом та тим, який показаний у її кліпі.

Реклама:

"На прикладі цього відео я хочу показати, як іноді дівчата закохуються в "картинку", а згодом - стикаються з проблемою "очікування-реальність". Я присвячую цю історію всім тим, хто зумів пережити зраду і почати життя з чистого аркуша!", - зауважила Гросу.

У кліпі чоловік-зрадник показаний в образі цапа

Аліна натякає, що її теж зрадили?

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: