Гросу у новому кліпі позбулася козла-зрадника

11 вересня 2020, 12:56

Аліна Гросу вигнала чоловіка-зрадника. Щоправда, не в реальному житті, а в новому кліпі.

Хоча, враховуючи останні чутки про розлучення артистки, її відео на пісню "Голий король" виглядає підозріло.

Цікаво, чи проводить Аліна паралелі між своїм шлюбом та тим, який показаний у її кліпі.

 
Сама Аліна вийшла заміж минулого літа, але подейкують, шлюбу настав кінець

"На прикладі цього відео я хочу показати, як іноді дівчата закохуються в "картинку", а згодом - стикаються з проблемою "очікування-реальність". Я присвячую цю історію всім тим, хто зумів пережити зраду і почати життя з чистого аркуша!", - зауважила Гросу.

 
У кліпі чоловік-зрадник показаний в образі цапа
 
 
 
Аліна натякає, що її теж зрадили?

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів