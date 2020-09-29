Білоброва Кекелія в перлах попозувала для глянцю

Вівторок, 29 вересня 2020, 15:14

Співачка Віра Кекелія стала героїнею номеру L'Officiel Ukraine. Родзинкою мейкапу 34-річної зірки "Жіночого кварталу" стали дуже світлі брови. 

 
Віра в фотосеті для журналу постала дуже ніжних та оригінальних образах
 
Соковита фуксія, ніжний кремовий та мінімум мейкапу
 
 
 

Нагадаємо, кілька місяців тому Віра вперше стала мамою. В неї з чоловіком Романом Дудою народився синок.

Фото з Instagram Кекелії та L'Officiel Ukraine

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