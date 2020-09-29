Білоброва Кекелія в перлах попозувала для глянцю
Вівторок, 29 вересня 2020, 15:14
Співачка Віра Кекелія стала героїнею номеру L'Officiel Ukraine. Родзинкою мейкапу 34-річної зірки "Жіночого кварталу" стали дуже світлі брови.
Нагадаємо, кілька місяців тому Віра вперше стала мамою. В неї з чоловіком Романом Дудою народився синок.
Фото з Instagram Кекелії та L'Officiel Ukraine
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