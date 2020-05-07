Бійка в "Жіночому кварталі": Кекелія з подружками повторили за голлівудськими актрисами

Співачка Віра Кекелія, котра нещодавно вперше стала мамою, побилася зі своїми колегами з "Жіночого кварталу". Але не по-справжньому.

Артистки підхопили кумедний челендж за голлівудськими зірками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 7 Май 2020 в 3:28 PDT

Нагадаємо, розпочали його учні французької школи каскадерів, і вийшла дуже хороша карантинна розвага.

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