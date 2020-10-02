Танці на пілоні та стрибок у воду з 11 метрів: Андраде в новому кліпі показала дівочі розваги

Співачка Michelle Andrade випустила кліп на свою іспано-англомовну пісню "Tonight". У ньому підопічна Потапа вирішила передати легкий та запальний настрій літа й літніх дівочих тусівок.

Мішель випустила кліп на композицію "Tonight", яка увійде до її майбутнього іспано-англомовного ЕР

"Michelle Andrade в "Tonight" - та Мішель, якою я зараз сама себе відчуваю: молода, смілива, відкрита, сексуальна. Та Мішель, яка може відриватися в компанії подружок до ранку, а потім стрибати в воду з 11-метрового кар'єра, пілотувати літак і танцювати з вуличними танцюристами", - поділилася сама артистка, пише "ТСН".

Кліп про літо

І про дівочу дружбу

Режисером кліпу став Костянтин Гордієнко. За три знімальні дні команда змінила дев'ять локацій, серед яких Хрещатик, Київське море, місцевий аеродром, кукурудзяне поле і Коростишівський кар'єр. Щоб передати атмосферу, частину кадрів знімали на VHS камеру.

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