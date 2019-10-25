Зробити світ кращим: Kazka, Майкл Щур та Michelle Andrade на презентації фотопроєкту ООН

24-го жовтня у День ООН 2019 зірки шоу-бізнесу та культурні діячі зібралися у Торгівельно-промисловій палаті, щоби презентувати фотопроєкт "17 Цілей сталого розвитку".

Джамала, Надя Дорофеєва, Майкл Щур, Євген Філатов, Маша Єфросиніна, ONUKA та інші відомі люди підтримали кампанію Організації "Be the Change", покликану зберегти нашу планету.

Знаменитості обрали собі кожен по цілі та поділилися персональними порадами, як почати змінювати світ на краще вже зараз.

Щоправда, на самій презентації були далеко не всі. Свої цілі особисто представили Севгіль Мусаєва, Яніна Соколова, Мішель Андраде, Майкл Щур, Вадим Олійник, Тетяна Даниленко, гурт Kazka та Ingret. Усі інші учасники проєкту на захід не прийшли.

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані

Роман Вінтонів або Майкл Щур виступив за сталий розвиток міст і громад

"Середовище виховувало наступні покоління, хочемо ми цього чи ні. І коли ти любиш середовище, в якому живеш, де тобі безпечно і комфортно, ти його цінуєш. І ти завжди будеш його захищати", - упевнений телеведучий

Телеведуча Тетяна Даниленко обрала ціль "Достойна робота та економічне зростання"

"Якби більшість громадян нашої країни мали гідну роботу, українська економіка росла б набагато швидше, а нація відчувала б себе щасливішою", - упевнена Таня

Співачка Мішель Андраде занепокоєна проблемою голоду

"В Україні офіційно не говорять про голод, але проблема недоїдання є, і вона серйозна. Це боляче усвідомлювати. Боротися можна і потрібно: не розмовляючи про проблему, а допомагаючи іншим людям"

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва обрала першу ціль - подолання бідності

"Бідність обмежує розвиток суспільства і не дає можливості зробити стрибок на якісно новий рівень. Мільйони українців через відсутність роботи в Україні змушені заробляти гроші для своїх сімей за кордоном. Безробіття стало проблемою не тільки маленьких містечок і сіл, а й українських мільйонників. Саме тому подолання бідності має стати однією з пріоритетних цілей нашого суспільства і влади", - упевнена Севгіль

Журналістка і телеведуча Яніна Соколова, яка нещодавно подолала рак, виступила за здоров'я та благополуччя: "У нас немає ментальної звички стежити за власним здоров'ям. Ми звертаємося до лікарів, коли вже звалюємося з ніг. За рік я пережила все наслідки такого звернення, і мені б дуже хотілося застерегти українок від байдужості до себе. Любити, подорожувати, захоплюватися і перемагати ми можемо тільки тоді, коли будемо здоровими. Мені б хотілося, щоб українці пам'ятали про це кожен день"

Гурт Kazka і ціль "Пом'якшення наслідків змін клімату"

"Наш рай на Землі - під загрозою"

"Кожен паперовий чек - це рослина, яка дає такий життєво необхідний кисень. Давайте разом рятувати нашу планету", - закликав Oleynik

"Без розвитку технологій і інновацій не відбудеться якісного розвитку життя на планеті. Адже всі люди хочуть жити в певних умовах: пересуватися без заторів, пити чисту воду, економно споживати ресурси, при цьому не завдавати шкоди екології. Не просто так нам дано життя саме в Україні. Значить, ми повинні разом намагатися зробити її краще", - вважає Ingret

Підтримати проєкт ООН і свою подругу Севгіль завітала засновниця ГО "Місто-сад" і дружина віце-прем'єра Дмитра Кулеби Євгенія Кулеба

"Я вибрала саме цю мету, тому що вважаю збереження водних ресурсів глобальним пунктом сталого майбутнього людей у всьому світі. Планета все голосніше кричить про допомогу, щоби люди звернули увагу на існуючі проблеми", - зауважила Надя

"Кожен з нас має усвідомити: відповідальне споживання - це не примха, не поза і не імідж. Це гостра необхідність і обов'язок кожного", - закликає Джамала

"Коли я запропонувала чоловікові знятися разом для цього проєкту, він одразу погодився. Адже рівність лежить в основі нашого союзу. І цим ми хочемо підкреслити, що закликаємо всі сім'ї України пам'ятати, що рівність - це не тільки про жінок, але і про чоловіків"

"З дитинства я уявляла собі супергероя, у якого була б особлива сила - об'єднувати і мирити, благородно і свідомо мислити, обдаровуючи Світ справедливістю. Подорослішавши, я вже не уявляю супергероя, я відчуваю його в собі. Знаю, що так може кожна людина. Вірю, що правда, мир і взаємоповага є основою світлого майбутнього всієї планети Земля"

"Для мене особисто важливий не тільки добробут громадян з інвалідністю, а й можливості, які для них повинна створювати держава. Можливості вільно пересуватися по країні, виходити з власного будинку, отримувати якісну освіту там, де хочеться, а не куди беруть, вибирати роботу і бути конкурентними на ринку праці. Україна - молода держава, яка зараз знаходиться в процесі свого становлення"

"Якісна освіта - це лише одна з сімнадцяти цілей ООН. Але саме вона є тією рушійною силою, яка допомагає досягти інші 16 цілей. Завдяки їй ми можемо ростити відповідальних громадян, які будуть творити кращу версію себе і суспільства, розвивати економіку і захищати екологію", - зазначає Зоя Литвин

"Наслідки нашої Чорнобильської катастрофи світ переживатиме ще довго, тому сьогодні, як ніколи, важливо міняти курс на видобуток енергії з відновлюваних джерел - таких як сонце чи вітер", - запевняє Ната Жижченко

"Я вважаю, людство повинно схаменутися і переосмислити свої вектори розвитку вже сьогодні", - заявив Філатов

"Мій вибір був продиктований особистим внутрішнім відчуттям і усвідомленням того, що новий світ, нова інформаційна ера, яка вривається в наше життя, вимагає побудови тісних зв'язків всіх зі всіма заради майбутнього. Весь світ давно взаємопов'язаний, помилки одних відчувають інші. Успіх можливий лише в кооперації"

Фото Дмитра Амідова та з сайту "Elle.ua"