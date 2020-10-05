Сімейний ф'южн: Фреймут вивела на паркет "Танців" маму і молодшу доньку
5 жовтня 2020, 11:56
Шостий ефір "Танців з зірками" припав на День учителя, і телеведуча Оля Фреймут вийшла на паркет разом із мамою Аллою, яка вже 40 років працює у школі.
Крім того, до танців долучилася і молодша донька Фреймут, Євдокия. Тож у Олі вийшов такий собі сімейний ф'южн.
Танцювали вони під спів переможця сьомого сезону "Голосу країни" Олександра Клименка. Судді оцінили виступ у 34 бали.
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Нагадаємо, у цьому ефірі була дискваліфікована пара Винника і Шоптенко, бали яких дісталися Фреймут.
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