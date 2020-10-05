Виннику і Шоптенко довелося залишити "Танці" через коронавірус

Співак Олег Винник і танцівниця Олена Шоптенко залишили телешоу "Танці з зірками", бо вдруге не змогла вийти на паркет через коронавірус.

Пару довелося дискваліфікувати в ефірі 4-го жовтня.

Минулого тижня хвороба вперше завадила Олені та Олегу станцювати у шоу, але цього разу їм не стало краще. А правила шоу такі, що якщо учасник двічі не танцює, на нього чекає дискваліфікація.

"Я абсолютно погоджуюся з вердиктом, тому що закон є закон, і так має бути. Не хотілося б, щоб таким чином, але так воно є", - зазначив винник.

"Хочу сказати, що цей проєкт дуже крутий. Для мене це був величезний іспит і навчання. Хочу подякувати усім, хто працює над цим шоу, Оленочко, тобі. Ти багато чого мені дала на паркеті. Я зрозумів, що таке танці, і це круто, дуже круто. Судді, спасибі за ваші коментарі і критику. Дуже вам вдячний за цю науку. Спасибі всім, хто за мене голосував, а я знаю, що за мене голосувало дуже багато людей", - також зазначив Олег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На жаль. Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 4 Окт 2020 в 1:03 PDT

За рішенням Винника, усі голоси глядачів за їхню пару віддали Ользі Фреймут та Іллі Падзині, які, між іншим, теж хворіли на COVID-19, але танцювали.