Могилевська у глянці посвітила ніжками з брюнеткою з двох літер. ФОТО

21 жовтня 2020, 11:05

Співачка Наталія Могилевська познайомила прихильників зі своєю чорнявою дівчинкою, яку звуть всього лише двома літерами – Ая.

З нею артистка знялася для журналу ЗооДруг. Кілька фото вона виклала у своєму Instagram.

"Багато хто запитує, чому я назвала свою собаку Ая і що воно означає? Розповідаю. Коли ми зустрілися з нею, і я вирішила, що це саме мій собака, я не знала, як його назвати, тому вирішила, що ім'я буде складатися з першої і останньої літери алфавіту. Виходячи з цього, воно вбирає в себе все імена, відомі людству. Думаю, що Ая - гарне ім'я!", - написала Наталя.

 
Могилевська і ноги показала, і свою улюбленицю

 
Білявка Наталя і брюнетка Ая
 
 
 
 

Нещодавно Наталія згадувала, як доводила себе до галюцінацій.

Фото ЗооДруг


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