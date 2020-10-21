Могилевська у глянці посвітила ніжками з брюнеткою з двох літер. ФОТО

Співачка Наталія Могилевська познайомила прихильників зі своєю чорнявою дівчинкою, яку звуть всього лише двома літерами – Ая.

З нею артистка знялася для журналу ЗооДруг. Кілька фото вона виклала у своєму Instagram.

"Багато хто запитує, чому я назвала свою собаку Ая і що воно означає? Розповідаю. Коли ми зустрілися з нею, і я вирішила, що це саме мій собака, я не знала, як його назвати, тому вирішила, що ім'я буде складатися з першої і останньої літери алфавіту. Виходячи з цього, воно вбирає в себе все імена, відомі людству. Думаю, що Ая - гарне ім'я!", - написала Наталя.

Могилевська і ноги показала, і свою улюбленицю

Білявка Наталя і брюнетка Ая

Нещодавно Наталія згадувала, як доводила себе до галюцінацій.

Фото ЗооДруг