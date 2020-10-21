Могилевська у глянці посвітила ніжками з брюнеткою з двох літер. ФОТО
21 жовтня 2020, 11:05
Співачка Наталія Могилевська познайомила прихильників зі своєю чорнявою дівчинкою, яку звуть всього лише двома літерами – Ая.
З нею артистка знялася для журналу ЗооДруг. Кілька фото вона виклала у своєму Instagram.
"Багато хто запитує, чому я назвала свою собаку Ая і що воно означає? Розповідаю. Коли ми зустрілися з нею, і я вирішила, що це саме мій собака, я не знала, як його назвати, тому вирішила, що ім'я буде складатися з першої і останньої літери алфавіту. Виходячи з цього, воно вбирає в себе все імена, відомі людству. Думаю, що Ая - гарне ім'я!", - написала Наталя.
Нещодавно Наталія згадувала, як доводила себе до галюцінацій.
Фото ЗооДруг
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