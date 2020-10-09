Могилевська згадала, як доводила себе до галюцинацій

Співачка Наталія Могилевська підняла в своєму Instagram дуже важливу тему здорового сну.

45-річна артистка згадала, як довела себе до депресивного стану через брак повноцінного відпочинку.

"Я за здоровий сон, хоча 10-15 років тому в шаленому ритмі без відпустки і вихідних, виділяючи на сон по дві-три години на добу, я загнала себе на межу нервового виснаження: охоплювали депресивні думки, снилися страшні сни, були галюцинації.. . Це дуже страшно", - зізналася Наталя.

Зараз Наталя уже так не жартує зі своїм організмом

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"Згодом зрозуміла, що бути щасливим і здоровим просто. Три кити здоров'я - сон, харчування і фізичні навантаження", - наголосила вона.

Тому і виглядає життєрадісною

Нагадаємо, останнім часом Могилевська інтригує стосунками та виходить в люди з відомим київським багатієм.

Фото з Instagram