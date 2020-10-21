Дружина Гордона привітала з 53-річчям своє "волохате золото". ФОТО

21-го жовтня журналіст, блогер і багатодітний тато Дмитро Гордон святкує 53-річчя.

Дружина Олеся Бацман добре підготувалася до свята і привітала свого "п’янкого" чоловіка публічно у соцмережах.

Жінка виклала фото себе, іменинника та манекена для боксу у кумедних футболках.

Тепер ми знаємо, як Бацман ніжно кличе свого Гордона - волохате золото!

Нагадаємо, торік на дні народження Гордона гуляли Герман, Саакашвілі, Полякова та Кільчицька.

Фото з Facebook