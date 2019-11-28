Саакашвілі з дружиною, Полякова з чоловіком, Кільчицька, Кличко та Герман погуляли на 52-річчі Гордона
28 листопада 2019, 11:19
Днями видавцю і журналісту Дмитру Гордону виповнилося 52 роки, і він влаштував таку вечірку, наче це був ювілей.
На свято до іменинника, яке відбулося у заміському кінному клубі, завітала ледь не вся стара добра "еліта".
Леонід Кравчук, Ганна Герман, Олександр Омельченко, Ірена Кільчицька, Віталій Кличко, Олександр Мороз, Ігор Ніконов, Вагіф Алієв, Ігор та Григорій Суркіси та Міхеіл Саакашвілі піднімали келихи за Гордона.
Також на святі були Оля Полякова та Лілія Подкопаєва зі своїми чоловіками, Надія Савченко, Савік Шустер та багато інших.