Саакашвілі з дружиною, Полякова з чоловіком, Кільчицька, Кличко та Герман погуляли на 52-річчі Гордона

Днями видавцю і журналісту Дмитру Гордону виповнилося 52 роки, і він влаштував таку вечірку, наче це був ювілей.

На свято до іменинника, яке відбулося у заміському кінному клубі, завітала ледь не вся стара добра еліта.

Леонід Кравчук, Ганна Герман, Олександр Омельченко, Ірена Кільчицька, Віталій Кличко, Олександр Мороз, Ігор Ніконов, Вагіф Алієв, Ігор та Григорій Суркіси та Міхеіл Саакашвілі піднімали келихи за Гордона.

Також на святі були Оля Полякова та Лілія Подкопаєва зі своїми чоловіками, Надія Савченко, Савік Шустер та багато інших.

Фото оприлюднив JetSetter.

35-річна Олеся Бацман нещодавно народила Гордону сьомого нащадка

Для неї самої це третя дитина

Доньки Гордона від Бацман - Санта і Аліса

Оля Полякова прийшла на вечірку у компанії двох своїх головних мужчин - чоловіка Вадима (у чорному піджаку з рептилії) та продюсера Михайла Ясинського (у картатому піджаку)

Ганна Герман показала, як це - вдягти усе найкраще одразу і поєднати Chanel з Louis Vuitton та гіпюр із золотом і брошкою. А Ніна Карпачова просто дуже любить синій колір

Оля Полякова у Гордона не співала, а святкувала

Надія Савченко з ногами у лайкрі тулилася до Леоніда Кравчука, порушуючи його особистий простір. А два роки тому Надя на ювілеї у Гордона плясала під Сердючку

Бізнесмен і батько продюсерки Нателли Крапівіної, Вагіф Алієв

Багатодітний батько Ігор Ніконов "непомітно" поклав у кишеню 11-й айфон. А його дружина Іванна вигуляла total red look та поясну сумочку від Gucci

Блогер Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою ніби чужі на цьому святі життя

Зате Ірена Кільчицька навпаки - у своїй стихії

Ігор Ліхута був без своєї Таї?

Олександр Мороз з роками не змінюється

Головна інтрига вечора: про що думав мер Кличко, сидячи поруч зі своїм попередником Олександром Омельченком. За цим столом бракувало лише Леоніда Черновецького

Савіка Шустера теж покликали

Григорію Суркісу вдалося розсмішити Гордона, але не свого молодшого брата Ігоря

Дмитро зі своєю старшою дочкою Лізою танцював під співи італійця Пупо

Герман кружляла у повільному танці з Омельченком

Цього вечора Катерині Осадчій особливо пощастило з персонажами для "Світського життя"

Гордон іноді уявляє себе співаком

І його дружина теж думає, що співає

Джеррі Хейл заспівала на одній сцені з Гордоном, Бацман і Поплавським

Марія Максакова сподівалася, що її не впізнають?

Колишній кандидат у президенти Ігор Смешко, певно, дякував, що завдяки Гордону про нього взагалі дізналися

Поплавського покликали заспівати з поваги?

Антон Геращенко і Михайло Радуцький теж були

Саакашвілі з дружиною Сандрою, а Гордон з дочками та старшим сином Ростиславом

Марина Кінах, схоже, вітала іменинника без свого чоловіка Анатолія

Леонід Кравчук пам'ятає, що найкращий подарунок - це книга

Фото JetSetter.ua