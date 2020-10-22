Коронавірусу ніби й немає: невістка Ющенка показалася в купальнику та розповіла про турецьку відпустку

Син експрезидента Віктора Ющенка Андрій з дружиною Оленою нарешті з’їздили на відпочинок до Туреччини.

У своєму Instagram невістка Віктора Андрійовича поділилася враженнями від поїздки та виклала кілька фото в купальнику.

Олена зауважила, що ще в травні вони збиралися полетіти на Балі, але не вийшло через карантин. Тому довелося обирати Туреччину, де цього року відпочили ледь не всі селебріті.

"З перельотом до Туреччини пощастило, і біля нас поруч ніхто не сидів, швидко все пройшли, заселення зробили навіть раніше, ніж звичайно. Може, це пов'язано з тим, що карантин, і мало людей в готелі - подумали ми, але зраділи такому сервісу дуже.

Олена заради фото навіть всілася голою попою на лавку загального користування

"Змогли відпочити і після вирушили на пляж. А там ніякого карантину, всі лежать поруч, людей багато, навіть занадто… Бійки і лайки за місця під сонцем…", - обурилася Олена.

"Отже, підведемо перші підсумки нашої чудової поїздки: людей багато, короновірусу в Туреччині для нас ніби і немає. А потім не говоріть мені, що це все не політичні ігри і не вихід на новий "рівень". Тільки от у кого і яким буде рівень після всього цього "карантину", дуже цікаво", - заявила невістка Ющенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko) 21 Окт 2020 в 1:29 PDT

Нагадаємо, нещодавно Олена Ющенко тішила підписників романтичними фото з кізками.