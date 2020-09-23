Простоволоса невістка Ющенка показала романтику з козами

Дружина Андрія Ющенка Олена поділилася новою романтичною фотосесію.

Простоволоса у білій довгій лляній сукні невістка експрезидента позувала з кізками та на сіні.

Результатом Олена настільки задоволена, що одразу ж похвалилася світлинами чоловікові, а потім уже і своїм підписникам.

Олена уявила себе простою сільською дівчиною, яка пасе кіз?

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Така ось романтика на сіннику. Бракує лише коваля

Нагадаємо, Андрій Ющенко побрався вдруге у березні 2018-го. До цього він був у шлюбі з Лізою Єфросиніною, від якої має дочку Варю.

Фото з Instagram