Простоволоса невістка Ющенка показала романтику з козами

Середа, 23 вересня 2020, 12:32

Дружина Андрія Ющенка Олена поділилася новою романтичною фотосесію.

Простоволоса у білій довгій лляній сукні невістка експрезидента позувала з кізками та на сіні.

Результатом Олена настільки задоволена, що одразу ж похвалилася світлинами чоловікові, а потім уже і своїм підписникам.

 
Олена уявила себе простою сільською дівчиною, яка пасе кіз?
 
Коза щось не в захваті від цих пестощів 
 
 
Така ось романтика на сіннику. Бракує лише коваля 

Нагадаємо, Андрій Ющенко побрався вдруге у березні 2018-го. До цього він був у шлюбі з Лізою Єфросиніною, від якої має дочку Варю. 

Фото з Instagram

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