Простоволоса невістка Ющенка показала романтику з козами
Середа, 23 вересня 2020, 12:32
Дружина Андрія Ющенка Олена поділилася новою романтичною фотосесію.
Простоволоса у білій довгій лляній сукні невістка експрезидента позувала з кізками та на сіні.
Результатом Олена настільки задоволена, що одразу ж похвалилася світлинами чоловікові, а потім уже і своїм підписникам.
Нагадаємо, Андрій Ющенко побрався вдруге у березні 2018-го. До цього він був у шлюбі з Лізою Єфросиніною, від якої має дочку Варю.
Фото з Instagram
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