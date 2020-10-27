40-річна Кардашян продемонструвала спокусливі вигини тіла у крихітному купальнику

21-го жовтня американська реалітізірка Кім Кардашян відзначила своє 40-річчя, але святковий настрій, схоже, красуню досі не відпускає.

"Це 40", - написала багатодітна зірка, поділившись серією пляжних світлин.

Кім виповнилося 40 років фото з instagram кардашян

Багатодітна зірка хизується собою в купальнику

Як відомо, хоча Кім і виглядає дуже впевненою в собі, насправді вона - вразлива людина. Кілька років тому, коли в пресу потрапили нередаговані фото Кардашян, на яких було видно її целюліт, кількість хейту в мережі приголомшило жінку.

Подейкували, вона навіть пережила справжній емоційний зрив. Кім зробила висновок із тієї ситуації та тепер фактично "живе" у спортзалі, щоби більше ніколи не стати мішенню для злої критики.