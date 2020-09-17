Фото Путіна та обісцяна "Греммі": кандидат у президенти США Каньє Вест епатує виборців у мережі

Американський репер Каньє Вест, який, у разі свого обрання президентом, збирається не допустити вживлення чіпів та ввести обов'язкові молитви в школах, продовжує шокувати потенційний електорат.

У своєму Twitter артист розмістив відео, на якому пісяє на свою статуетку "Греммі".

У такий оригінальний спосіб Каньє висловив своє "фе" компанії Universal Music, яка не дає йому звільнитися від зобов'язань за їхнім контрактом. Репер називає це "сучасним рабовласництвом".

Якщо Каньє Вест переможе на виборах, у наступні чотири роки американцям точно не буде нудно

"Повірте... я не зупинюся", - пообіцяв Вест.

Обережно, ВІДЕО:

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Раніше кандидат у президенти роздрукував фото Володимира Путіна та приклеїв до стіни, підписавши "Правило номер один. Слухайтеся Ye".

Нагадаємо, Каньє Вест страждає на біполярний розлад особистості. Як зізналася нещодавно його дружина, Кім Кардашян, величезне навантаження та ізоляція через пандемію коронавіруса вельми погіршили психічний стан її чоловіка.

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