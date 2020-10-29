MamaRika у купальнику серед сосен показала себе з усіх боків. ФОТО

Четвер, 29 жовтня 2020, 11:29

Співачка MamaRika, як, мабуть, усі ми, вже сумує за теплом. Спомином про нещодавнє бабине літо зірка, яку насправді звати Анастасія Кочетова, поділилася в Instagram, показавши раніше небачені фото себе в купальнику.

 
Як ліки від осіннього смутку MamaRika приберегла трохи фото в купальнику
фото з instagram 

"...Аж не віриться, що це було всього лиш кілька тижнів тому...Вже осінь ін зе еір", - зазначила вона.

 
До літа лишилося якихось 7 місяців
 
 

Нагадаємо, влітку MamaRika з коханим чоловіком тусила в пляжній Одесі.

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