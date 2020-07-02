"Вивалила пузік": MamaRika в Одесі показала свій пляжний лук

Складається враження, що з початку літа 2020-го року хіба що лінивий хоча би раз не побував у Одесі. Співачка MamaRika - не лінива.

Анастасія Кочетова, в котрої раніше був псевдонім Еріка, гайнула на пляжний відпочинок із чоловіком, Сергієм Середою.

MamaRika пляжиться в Одесі , а ми - ні фото з instagram mamarika

"Вивалила пузік, і пофіг шо #ятолстая", - самокритично зазначила 31-річна Настя.

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Хвилинка кокетства чи бодібозитиву?

Іще зірка пожалілася, що в Одесі дуже спекотно, і вони з Сергієм мов "сирки плавлені". Проілюструвала цю заяву MamaRika архівним фото з "мокрою" еротикою.

Настя з чоловіком Сергієм

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