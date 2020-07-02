"Вивалила пузік": MamaRika в Одесі показала свій пляжний лук
2 липня 2020, 17:58
Складається враження, що з початку літа 2020-го року хіба що лінивий хоча би раз не побував у Одесі. Співачка MamaRika - не лінива.
Анастасія Кочетова, в котрої раніше був псевдонім Еріка, гайнула на пляжний відпочинок із чоловіком, Сергієм Середою.
"Вивалила пузік, і пофіг шо #ятолстая", - самокритично зазначила 31-річна Настя.
Іще зірка пожалілася, що в Одесі дуже спекотно, і вони з Сергієм мов "сирки плавлені". Проілюструвала цю заяву MamaRika архівним фото з "мокрою" еротикою.
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