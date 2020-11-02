Бабця Тіна: Кароль зістарилася заради "Танців". ВІДЕО

35-річна співачка Тіна Кароль стала старенькою бабцею зі зморшками та сивим волоссям.

Саме в такому образі зірка вела черговий ефір телешоу "Танці з зірками", присвячений Хелловіну.

Фото і відео "старої" Кароль оприлюднили її фанати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тина Кароль в образе бабушки! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Ноя 2020 в 12:50 PST

"Тіна класна у будь-якому віці", - пишуть вірні фанати артистки

Юрія Горбунова теж трішки зістарили заради програми, навіть вуса приліпили

До слова, колеги Кароль, Ірина Білик і Настя Каменських, обрали для Хелловіну образ мексиканської богині смерті.