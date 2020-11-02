Бабця Тіна: Кароль зістарилася заради "Танців". ВІДЕО
Понеділок, 2 листопада 2020, 10:33
35-річна співачка Тіна Кароль стала старенькою бабцею зі зморшками та сивим волоссям.
Саме в такому образі зірка вела черговий ефір телешоу "Танці з зірками", присвячений Хелловіну.
Фото і відео "старої" Кароль оприлюднили її фанати.
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До слова, колеги Кароль, Ірина Білик і Настя Каменських, обрали для Хелловіну образ мексиканської богині смерті.
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