Бабця Тіна: Кароль зістарилася заради "Танців". ВІДЕО

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:33

35-річна співачка Тіна Кароль стала старенькою бабцею зі зморшками та сивим волоссям.

Саме в такому образі зірка вела черговий ефір телешоу "Танці з зірками", присвячений Хелловіну.

Фото і відео "старої" Кароль оприлюднили її фанати.

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Тина Кароль в образе бабушки! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Ноя 2020 в 12:50 PST

 
"Тіна класна у будь-якому віці", - пишуть вірні фанати артистки 
 
Юрія Горбунова теж трішки зістарили заради програми, навіть вуса приліпили 

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#tinakarol wearing @rentabrend dress Shoes @kachorovska_atelier Jewelry @ukrzoto @tanci @1plus1 Ph @kulakowskiy #тинакароль #танціззірками

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 2 Ноя 2020 в 2:43 PST

До слова, колеги Кароль, Ірина Білик і Настя Каменських, обрали для Хелловіну образ мексиканської богині смерті

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