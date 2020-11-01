Happy Halloween: мексиканські богині смерті Каменських і Білик, Дракула Потап та "погана дівчинка" Морозюк

Костюмовані вечірки на Хелловін давно вже стали традицією не лише західних, а й вітчизняних зірок. І цей рік не став винятком, незважаючи на пандемію коронавірусу.

І хоча вечірок значно поменшало, перевтілюватися та розмальовувати обличчя вдома ніхто не забороняв.

Найпопулярнішим жіночим костюмом серед селебріті виявився образ мексиканської богині смерті. Нею вбралися співачки Ірина Білик та Настя Каменських і власниця найбільших грудей країни Міла Кузнєцова.

Каменських вирішила не заморочуватися з мейкапом

Таких богинь злякаються усі демони і погань

Леся Нікітюк наче і в костюмі богині смерті, а наче і ні

А серед чоловіків традиційно популярний костюм графа Дракули. Ним себе уявили продюсер Потап і актор Тарас Цимбалюк.

Дракула Потап та його богиня Настя

Тарас Цимбалюк теж Дракула, а його кохана Тіна - злий троль

Модель Аліна Байкова на Хелловін потрапила до Нью-Йорка. Там вона змінила два костюми і зауважила, що усі гості були з тестами на COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #HappyHalloween Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 31 Окт 2020 в 5:21 PDT

Блогерка і все ще дружина футболіста Ірина Морозюк виклала відео, на якому вона чи то сексі-вампірка, чи то вчителька... Підписники назвали Іру "поганою дівчинко", а її віде - скоріше порно-роликом, аніж костюмом на Хелловін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #happyhalloween 😈 🎃 Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 31 Окт 2020 в 5:24 PDT

Родина одеського бізнесмена Андрія Ставніцера серйозно підійшла до свята Хелловіну

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