Happy Halloween: мексиканські богині смерті Каменських і Білик, Дракула Потап та "погана дівчинка" Морозюк
Костюмовані вечірки на Хелловін давно вже стали традицією не лише західних, а й вітчизняних зірок. І цей рік не став винятком, незважаючи на пандемію коронавірусу.
І хоча вечірок значно поменшало, перевтілюватися та розмальовувати обличчя вдома ніхто не забороняв.
Найпопулярнішим жіночим костюмом серед селебріті виявився образ мексиканської богині смерті. Нею вбралися співачки Ірина Білик та Настя Каменських і власниця найбільших грудей країни Міла Кузнєцова.
А серед чоловіків традиційно популярний костюм графа Дракули. Ним себе уявили продюсер Потап і актор Тарас Цимбалюк.
Модель Аліна Байкова на Хелловін потрапила до Нью-Йорка. Там вона змінила два костюми і зауважила, що усі гості були з тестами на COVID-19.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Блогерка і все ще дружина футболіста Ірина Морозюк виклала відео, на якому вона чи то сексі-вампірка, чи то вчителька... Підписники назвали Іру "поганою дівчинко", а її віде - скоріше порно-роликом, аніж костюмом на Хелловін.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кароль із вушками, Сільченко з крилами та Кухар в золоті: як селебріті Хелловін святкували
Дві Кайлі Дженнер, Мінаж із "Джокером" і донька Вілліса "5 елемент": як зірки до Хелловіна готуються
Кароль на Хелловін стала королевою з "Аліси в Дивокраї". ВІДЕО