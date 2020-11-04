Боса Шоптенко у боді попозувала в танці. ФОТО
Танцівниця Олена Шоптенко у нюдовому боді зробила кілька пристрасних рухів, які закарбувала камера.
Світлини вона показала в Instagram і доповнила їх розповіддю про те, як свого часу вирішила навчитися сучасній хореографії.
"Колись років 10 тому я, будучи абсолютною бальницею, спортсменкою і комсомолкою, познайомилася з сучасною хореографією і повірити не могла, що так взагалі можна танцювати", - згадала Шоптенко.
"Як тільки я зняла танцювальні туфлі на підборах і встала на підлогу босоніж, чого вимагає сучасна хореографія, стала різко нестійкою. І тут мається на увазі нестабільність не тільки в кроках, але і в думках", - зізналася хореографка.
"Навчання новим стилям танцю з абсолютно незвичними позиціями і рухами стали випробуванням і сильно похитнули впевненість у своєму тілі. Але в той же час відкрили очі на багато речей в танцювальному мистецтві і подарували нові можливості. Виявилося, що танцювати без каблука безумовно можна набагато більше і ширше, але потрібно було набути необхідних навичок", - зауважила Олена.
Нагадаємо, нещодавно Шоптенко завершила свою участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Олегом Винником через коронавірус.