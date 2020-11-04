Боса Шоптенко у боді попозувала в танці. ФОТО

Танцівниця Олена Шоптенко попозувала у танці та показала, що з цього вийшло.

У нюдовому боді боса Олена зробила кілька рухів, які закарбувала камера. Світлини вона доповнила розповіддю про те, як свого часу вирішила навчитися сучасній хореографії.

"Колись років 10 тому я, будучи абсолютною бальницею, спортсменкою і комсомолкою, познайомилася з сучасною хореографією і повірити не могла, що так взагалі можна танцювати", - згадала Шоптенко.

"Як тільки я зняла танцювальні туфлі на підборах і встала на підлогу босоніж, чого вимагає сучасна хореографія, стала різко нестійкою. І тут мається на увазі нестабільність не тільки в кроках, але і в думках", - зізналася хореографка.

"Навчання новим стилям танцю з абсолютно незвичними позиціями і рухами стали випробуванням і сильно похитнули впевненість у своєму тілі. Але в той же час відкрили очі на багато речей в танцювальному мистецтві і подарували нові можливості. Виявилося, що танцювати без каблука безумовно можна набагато більше і ширше, але потрібно було набути необхідних навичок", - зауважила Олена.

"Поступово тренуючи свою координацію і розум, в тому числі, я все таки навчилася по-новому володіти своїм тілом. А з цим прийшло нове переосмислення себе і своєї хореографії", - зізналася Шоптенко

"Чим більше нового ви опануєте в житті, тим краще буде ваша координація тіла і розуму. А опинитися босоніж іноді корисніше, ніж в найкрасивіших туфлях на підборах", - підсумувала вона

Нагадаємо, нещодавно Шоптенко завершила свою участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Олегом Винником через коронавірус.