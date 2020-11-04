Боса Шоптенко у боді попозувала в танці. ФОТО

Танцівниця Олена Шоптенко у нюдовому боді зробила кілька пристрасних рухів, які закарбувала камера.

Світлини вона показала в Instagram і доповнила їх розповіддю про те, як свого часу вирішила навчитися сучасній хореографії.

"Колись років 10 тому я, будучи абсолютною бальницею, спортсменкою і комсомолкою, познайомилася з сучасною хореографією і повірити не могла, що так взагалі можна танцювати", - згадала Шоптенко.

"Як тільки я зняла танцювальні туфлі на підборах і встала на підлогу босоніж, чого вимагає сучасна хореографія, стала різко нестійкою. І тут мається на увазі нестабільність не тільки в кроках, але і в думках", - зізналася хореографка.

"Навчання новим стилям танцю з абсолютно незвичними позиціями і рухами стали випробуванням і сильно похитнули впевненість у своєму тілі. Але в той же час відкрили очі на багато речей в танцювальному мистецтві і подарували нові можливості. Виявилося, що танцювати без каблука безумовно можна набагато більше і ширше, але потрібно було набути необхідних навичок", - зауважила Олена.

"Поступово тренуючи свою координацію і розум, в тому числі, я все таки навчилася по-новому володіти своїм тілом. А з цим прийшло нове переосмислення себе і своєї хореографії", - зізналася Шоптенко

"Чим більше нового ви опануєте в житті, тим краще буде ваша координація тіла і розуму. А опинитися босоніж іноді корисніше, ніж в найкрасивіших туфлях на підборах", - підсумувала вона

Нагадаємо, нещодавно Шоптенко завершила свою участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Олегом Винником через коронавірус.