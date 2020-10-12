Винник переміг COVID-19, але на "Танці" не повернувся

Співак Олег Винник поборов коронавірус, яким захворів два тижні тому і через який був дискваліфікований з шоу "Танці з зірками".

І хоча в Олега був шанс повернутися на паркет, він вирішив цього не робити.

Про причини свого рішення артист повідомив у 7-му прямому ефірі "Танців".

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Винник розповів, що здав ПЛР-тест на COVID-19 і аналізи крові, за результатами яких стало відомо, що хвороба відступила. А також подякував шанувальникам і глядачам та звернувся до колег.

"Я поважаю вашу працю, ви всі дуже круті і я пишаюся вами. З мого боку було б дуже цинічно повернутися на паркет, пропустивши кілька тижнів репетицій і прямі ефіри", - пояснив своє рішення музикант.

Шоптенко теж висловилася стосовно свого останнього сезону у "Танцях".

Як відомо, Олег Винник та Олена Шоптенко були змушені піти з проєкту в 6-му випуску, пропустивши два ефіри через COVID-19. Однак інші учасники, телеглядачі, користувачі соцмереж і зірки шоубізнесу виступили проти дискваліфікації пари і звернулися до творців шоу з проханням повернути її на паркет.

Фото з Instagram