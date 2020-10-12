Винник переміг COVID-19, але на "Танці" не повернувся
Співак Олег Винник поборов коронавірус, яким захворів два тижні тому і через який був дискваліфікований з шоу "Танці з зірками".
І хоча в Олега був шанс повернутися на паркет, він вирішив цього не робити.
Про причини свого рішення артист повідомив у 7-му прямому ефірі "Танців".
Винник розповів, що здав ПЛР-тест на COVID-19 і аналізи крові, за результатами яких стало відомо, що хвороба відступила. А також подякував шанувальникам і глядачам та звернувся до колег.
"Я поважаю вашу працю, ви всі дуже круті і я пишаюся вами. З мого боку було б дуже цинічно повернутися на паркет, пропустивши кілька тижнів репетицій і прямі ефіри", - пояснив своє рішення музикант.
Шоптенко теж висловилася стосовно свого останнього сезону у "Танцях".
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Пожалуй, это был самый короткий сезон «Танці з зірками» в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Ещё в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно 😅 Жалею только о том, что @olegg.vynnyk не успел показать все, на что способен! 💪🔥 Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду @tanci1plus1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца - это бесспорный успех! 🤩 Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания! ☺️❤️ @olegg.vynnyk , было круто! Спасибо тебе за этот сезон! 😎☺️
Як відомо, Олег Винник та Олена Шоптенко були змушені піти з проєкту в 6-му випуску, пропустивши два ефіри через COVID-19. Однак інші учасники, телеглядачі, користувачі соцмереж і зірки шоубізнесу виступили проти дискваліфікації пари і звернулися до творців шоу з проханням повернути її на паркет.
Фото з Instagram