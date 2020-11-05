Соня Плакидюк у панчохах вразила йогою в шпагаті. ФОТО

Фотографиня і телеведуча Соня Плакидюк показала, як розминається перед виходом в ефір.

Просто у сценічному платті з великим розрізом вона розкинула ноги в панчохах у шпагат.

"Якщо йога – то така", - написала Плакидюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) 30 Окт 2020 в 8:06 PDT

До речі, Соня нещодавно перехворіла на коронавірус разом зі своєю колегою, моделлю Аллою Костромічовою.