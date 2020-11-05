Соня Плакидюк у панчохах вразила йогою в шпагаті. ФОТО
5 листопада 2020, 13:35
Фотографиня і телеведуча Соня Плакидюк показала, як розминається перед виходом в ефір.
Просто у сценічному платті з великим розрізом вона розкинула ноги в панчохах у шпагат.
"Якщо йога – то така", - написала Плакидюк.
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Если йога— то такая😜 Доброе утро! #супертопмодельпоукраїнськи #залаштунками #ножкойэть #mymorningexercises
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До речі, Соня нещодавно перехворіла на коронавірус разом зі своєю колегою, моделлю Аллою Костромічовою.
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