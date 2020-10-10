Костромічова разом із колегами заразилася коронавірусом

10 жовтня 2020, 10:09

Ведуча "Супер Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова повідомила, що захворіла на коронавірус. Причому компанію їй у цій сумній справі склали колеги за телешоу, Соня Плакидюк та Сергій Нікітін.

Про це Алла написала в Instagram.

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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 9 Жов 2020 р. о 7:11 PDT

 
 

Нагадаємо, через COVID-19 довелося залишити "Танці з зірками" Олені Шоптенко та Олегу Виннику. Співак отримав ускладнення в вигляді пневмонії.


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