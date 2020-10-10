Костромічова разом із колегами заразилася коронавірусом

Ведуча "Супер Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова повідомила, що захворіла на коронавірус. Причому компанію їй у цій сумній справі склали колеги за телешоу, Соня Плакидюк та Сергій Нікітін.

Про це Алла написала в Instagram.

Нагадаємо, через COVID-19 довелося залишити "Танці з зірками" Олені Шоптенко та Олегу Виннику. Співак отримав ускладнення в вигляді пневмонії.