На жаль… повідомлення Мендель про здоров’я Зеленського стало мемом

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель знову дала привід для сумнівів у своїй професійності та жартів у соцмережах.

Її повідомлення про стан здоров'я хворого на коронавірус шефа стало мемом через недоречну пунктуацію.

"На жаль… Президент почувається добре.", - так виглядав текст Мендель, який вона спочатку розмістила у своєму Facebook.

Але коли з цих трьох крапок почали знущатися коментатори, Юля швиденько виправила пост.

Ось так виглядало повідомлення спочатку та виглядає після виправлення

Фейспалм як стиль життя

Реакція соцмереж не примусила на себе чекати.

На жаль... Президент почувається добре (грає та сама музика) Posted by Дмитрий Коваленко on Monday, November 9, 2020

У рамках Дня української писемності та мови Iuliia Mendel провела освітню кампанію з написання слова Posted by Иван Марунич on Monday, November 9, 2020

Побачивши реакцію на своє повідомлення, Мендель обурилася "недоречному гвалту у мережі".