На жаль… повідомлення Мендель про здоров’я Зеленського стало мемом
Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель знову дала привід для сумнівів у своїй професійності та жартів у соцмережах.
Її повідомлення про стан здоров'я хворого на коронавірус шефа стало мемом через недоречну пунктуацію.
"На жаль… Президент почувається добре.", - так виглядав текст Мендель, який вона спочатку розмістила у своєму Facebook.
Але коли з цих трьох крапок почали знущатися коментатори, Юля швиденько виправила пост.
Реакція соцмереж не примусила на себе чекати.
На жаль... Юлія Мендель прес-секретарка президента.Posted by Mykhailo Tkach on Monday, November 9, 2020
На жаль... Президент почувається добре (грає та сама музика)Posted by Дмитрий Коваленко on Monday, November 9, 2020
У рамках Дня української писемності та мови Iuliia Mendel провела освітню кампанію з написання словаPosted by Иван Марунич on Monday, November 9, 2020
Posted by Баба і кіт on Monday, November 9, 2020
Побачивши реакцію на своє повідомлення, Мендель обурилася "недоречному гвалту у мережі".
Друзі... і недруги, До чого цей недоречний ґвалт у соцмережах? Три крапки - як незавершеність речення про новину....Posted by Iuliia Mendel on Monday, November 9, 2020