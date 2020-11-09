Зеленський захворів на COVID-19

Понеділок, 9 листопада 2020, 17:14

Президент Володимир Зеленський таки захворів на коронавірус. 

Про це повідомили у його Facebook. 

Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав +...

Posted by Володимир Зеленський on Monday, November 9, 2020

Нагадаємо, ще в червні в інтерв'ю УП президент казав, що хотів заразитися коронавірусом спеціально, але потім передумав. 

А от дружина та син Зеленського перехворіли разом та лежали у лікарні

До слова, на ковід раніше перехворіли Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон і дружина Джастіна Трюдо

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