Зеленський захворів на COVID-19
9 листопада 2020, 17:14
Президент Володимир Зеленський таки захворів на коронавірус.
Про це повідомили у його Facebook.
Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав +...Posted by Володимир Зеленський on Monday, November 9, 2020
Нагадаємо, ще в червні в інтерв'ю УП президент казав, що хотів заразитися коронавірусом спеціально, але потім передумав.
А от дружина та син Зеленського перехворіли разом та лежали у лікарні.
До слова, на ковід раніше перехворіли Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон і дружина Джастіна Трюдо.
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