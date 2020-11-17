Дементьєва в бікіні похвалилася м’язистим чоловіком
17 листопада 2020, 17:35
Модель Юліана Дементьєва з чоловіком-бізнесменом та колишнім депутатом В’ячеславом Константіновським похвалилися засмаглими спортивними тілами у мережі.
Подружжя відпочиває в Єгипті, тож що ще їм робити, окрім як викладати спекотні фото та розважатися.
До речі, кілька днів тому Константіновському виповнилося 60, але, як бачимо, він у чудовій фізичній формі.
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Нагадаємо, минулого листопада Дементьєва з чоловіком мандрували у Чилійській Антарктиці.
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