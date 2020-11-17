Дементьєва в бікіні похвалилася м’язистим чоловіком

17 листопада 2020, 17:35

Модель Юліана Дементьєва з чоловіком-бізнесменом та колишнім депутатом В’ячеславом Константіновським похвалилися засмаглими спортивними тілами у мережі.

Подружжя відпочиває в Єгипті, тож що ще їм робити, окрім як викладати спекотні фото та розважатися.

До речі, кілька днів тому Константіновському виповнилося 60, але, як бачимо, він у чудовій фізичній формі.

 
Подружжя уже 10 років у шлюбі і виховують дочку

 
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Публикация от Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva)

Нагадаємо, минулого листопада Дементьєва з чоловіком мандрували у Чилійській Антарктиці.


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