Дементьєва в бікіні похвалилася м’язистим чоловіком

Модель Юліана Дементьєва з чоловіком-бізнесменом та колишнім депутатом В’ячеславом Константіновським похвалилися засмаглими спортивними тілами у мережі.

Подружжя відпочиває в Єгипті, тож що ще їм робити, окрім як викладати спекотні фото та розважатися.

До речі, кілька днів тому Константіновському виповнилося 60, але, як бачимо, він у чудовій фізичній формі.

Подружжя уже 10 років у шлюбі і виховують дочку

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Нагадаємо, минулого листопада Дементьєва з чоловіком мандрували у Чилійській Антарктиці.