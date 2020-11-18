Брежнєва у новому кліпі посвітила попою крізь целофан і потанцювала верхи на косатці
18 листопада 2020, 10:31
Співачка Віра Брежнєва випустила танцювальний кліп на пісню "Сестра", у якому знялися не її сестри, а старша донька Соня та три подружки-дизайнерки.
Дочка артистки спеціально прилетіла на зйомки з США, де навчається.
Запальні танці у відвертих вбраннях з Вірою розділили Ханна Хмельова, Катя Сільченко та Анна Осмехіна.
А ще колориту кліпу додала Клео - вокалістка, яка виконала уривок пісні португальською мовою.
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