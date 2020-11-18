Брежнєва у новому кліпі посвітила попою крізь целофан і потанцювала верхи на косатці

Співачка Віра Брежнєва випустила танцювальний кліп на пісню "Сестра", у якому знялися не її сестри, а старша донька Соня та три подружки-дизайнерки.

Дочка артистки спеціально прилетіла на зйомки з США, де навчається.

Запальні танці у відвертих вбраннях з Вірою розділили Ханна Хмельова, Катя Сільченко та Анна Осмехіна.

А ще колориту кліпу додала Клео - вокалістка, яка виконала уривок пісні португальською мовою.

Віра влаштувала запальні танці на гумовій косатці

Режисеркою відео є Таню Муіньо

Без голих сідниць, звичайно, було б не так видовищно

Брежнєва уявила себе русалкою

Донька Віри, Соня теж посвітила ніжками у маминому кліпі

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: