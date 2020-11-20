Дорофєєва з голими стегнами показала у сольному кліпі нову себе
20 листопада 2020, 11:37
Співачка Надя Дорофєєва презентувала свій перший кліп в якості сольної артистки.
Відео на пісню "gorit" - відображення того, як Надя змінилася, і того, яка вона зараз.
"Разом із режисером Таню Муіньо і її командою ми створили історію про естетику і стиль нової DOROFEEVA", - зазначає співачка.
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