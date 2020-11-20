Дорофєєва з голими стегнами показала у сольному кліпі нову себе

Співачка Надя Дорофєєва презентувала свій перший кліп в якості сольної артистки.

Відео на пісню "gorit" - відображення того, як Надя змінилася, і того, яка вона зараз.

"Разом із режисером Таню Муіньо і її командою ми створили історію про естетику і стиль нової DOROFEEVA", - зазначає співачка.

Відтепер Надя співатиме без Позитива

Ніби Брітні Спірз у кліпі "Toxic" чи Lady Gaga у "Bad Romance"

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Нагадаємо, гурт "Время и Стекло" ще у березні оголосили про припинення існування. Але через карантин лише в жовтні відіграли прощальний концерт.