Дорофєєва з голими стегнами показала у сольному кліпі нову себе

П'ятниця, 20 листопада 2020, 11:37

Співачка Надя Дорофєєва презентувала свій перший кліп в якості сольної артистки.

Відео на пісню "gorit" - відображення того, як Надя змінилася, і того, яка вона зараз.

"Разом із режисером Таню Муіньо і її командою ми створили історію про естетику і стиль нової DOROFEEVA", - зазначає співачка.

 
Відтепер Надя співатиме без Позитива
 
 
 
 
Ніби Брітні Спірз у кліпі "Toxic" чи Lady Gaga у "Bad Romance"

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