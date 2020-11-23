Як Полякова, Єфросиніна та Плакидюк разом квасили
23 листопада 2020, 11:29
Співачка Оля Полякова вигадала спосіб, як весело та з користю проводити вихідні під час локдауну.
Треба просто запросити пару подружок, запастися кількома пляшками вина та квасити… капусту.
Саме це вона і зробила в компанії телеведучої Маші Єфросиніної та фотогафки Соні Плакидюк.
Дівчата не лише наїлися смачнючого борщу, напилися ігристого та наробили смішних відео разом, а ще й наквасили 100 кілограмів капусти.
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