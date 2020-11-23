Як Полякова, Єфросиніна та Плакидюк разом квасили

Співачка Оля Полякова вигадала спосіб, як весело та з користю проводити вихідні під час локдауну.

Треба просто запросити пару подружок, запастися кількома пляшками вина та квасити… капусту.

Саме це вона і зробила в компанії телеведучої Маші Єфросиніної та фотогафки Соні Плакидюк.

Дівчачі розваги на карантині можуть бути і такими

Дівчата не лише наїлися смачнючого борщу, напилися ігристого та наробили смішних відео разом, а ще й наквасили 100 кілограмів капусти.

Молодша донька Олі, Аліса теж квасила з мамою і її подружками

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)