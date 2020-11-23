Як Полякова, Єфросиніна та Плакидюк разом квасили

Понеділок, 23 листопада 2020, 11:29

Співачка Оля Полякова вигадала спосіб, як весело та з користю проводити вихідні під час локдауну.

Треба просто запросити пару подружок, запастися кількома пляшками вина та квасити… капусту.

Саме це вона і зробила в компанії телеведучої Маші Єфросиніної та фотогафки Соні Плакидюк.

 
Дівчачі розваги на карантині можуть бути і такими

Дівчата не лише наїлися смачнючого борщу, напилися ігристого та наробили смішних відео разом, а ще й наквасили 100 кілограмів капусти.

 
Молодша донька Олі, Аліса теж квасила з мамою і її подружками
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Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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