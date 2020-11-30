Членів британської королівської родини дуже рідко можна побачити з мобільними телефонами. Але днями герцогиня Кейт Міддлтон не лише засвітила свій айфон, а й розсекретила на весь світ набір улюблених емодзі.

Це сталося під час онлайн-трансляції в Instagram, у рамках якої дружина принца Вільяма відповідала на запитання своїх підписників про батьківство.

Кейт читала запитання фолловерів та відповідала на них

Як помітили у виданні The Sun, Кейт повернула екран свого телефону до камери, щоби показати, як багато запитань. І заразом продемонструвала смайли, якими найчастіше користується в Instagram.

Внизу на екрані можно роздивитися ці емодзі

Будь-який досвідчений користувач Instagram знає, що під коментарями до фото з’являється ланцюжок найчастіше вживаних емодзі. І Міддлтон не стала винятком.

Тож, як бачимо, улюбленим смайликом герцогині є дівчата, котрі тримаються за руки, ананас, монстр, огірок, ригаючий смайл та інші.

Важко уявити, як стримана та вихована Міддлтон використовує третій та п'ятий смайли

Нагадаємо, торік королівська родина завела секретну групу в месенджері. А в березні 2019-го королева Єлизавета вперше написала пост у офіційному Instagram. До речі, особистий Instagram є лише у принцеси Євгенії.