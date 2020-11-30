Членів британської королівської родини дуже рідко можна побачити з мобільними телефонами. Але днями герцогиня Кейт Міддлтон не лише засвітила свій айфон, а й розсекретила на весь світ набір улюблених емодзі.

Це сталося під час онлайн-трансляції в Instagram, у рамках якої дружина принца Вільяма відповідала на запитання своїх підписників про батьківство.

Кейт читала запитання фолловерів та відповідала на них

Як помітили у виданні The Sun, Кейт повернула екран свого телефону до камери, щоби показати, як багато запитань. І заразом продемонструвала смайли, якими найчастіше користується в Instagram.

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Внизу на екрані можно роздивитися ці емодзі

Будь-який досвідчений користувач Instagram знає, що під коментарями до фото з’являється ланцюжок найчастіше вживаних емодзі. І Міддлтон не стала винятком.

Тож, як бачимо, найбільш улюбленим смайликом герцогині є дівчата, котрі тримаються за руки. Потім ідуть ананас, лайливий смайл, монстр, ригаючий смайл та інші.

Важко уявити, як стримана та вихована Міддлтон використовує третій та п'ятий смайли

Нагадаємо, торік королівська родина завела секретну групу в месенджері. А в березні 2019-го королева Єлизавета вперше написала пост у офіційному Instagram.

До речі, особистий Instagram в королівській родині є лише у принцеси Євгенії.