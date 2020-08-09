Принцеси теж роблять селфі: онучки Єлизавети ІІ кумедно знялися разом без мейкапу

Представниці королівської родини Великої Британії змалечку знають, як красиво робити кніксен та як приязно, але стримано махати, коли на них націлені камери. А ще вони, виявляється, люблять селфі.

Милим фото з сестрою, принцесою Беатріс, поділилася принцеса Євгенія - єдина з онуків Єлизавети ІІ, хто веде особистий фотоблог.

Ним вона привітала свою "дорогу Беабеа" з днем народження.

Принцеси Йоркські - доньки принца Ендрю фото з instagram принцеси євгенії

"Тут ми напередодні твого весілля. Досі носимо такі резинки (з 90-х) та великі усмішки на наших обличчях", - написала Євгенія, запостивши й архівну світлину, де вони малі з мамою, Сарою Фергюсон.

Беатріс майже на 2 роки старша за Євгенію

Вони не лише сестри, а й подружки

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу 32-річній Беатріс довелося відкласти своє весілля з італійським підприємцем Едо Мапеллі Моззі. Але у липні пара все ж побралася. До вівтаря онука королеви (подейкують, улюблена), пішла в бабусиній сукні та тіарі, в якій виходила заміж сама Єлизавета.

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