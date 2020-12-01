Невістка Ющенка посвітила пресом у яскравих лосинах і топах

Дружина Андрія Ющенка Олена не змогла визначитися, який спортивний костюмчик обрати. Тож показала усі три на собі.

Струнка і довгонога невістка експрезидента Віктора Ющенка продемонструвала прес у різнокольорових лосинах і топах та запитала підписників, який лук обрати.

Коментатори завалили Олену компліментами, мовляв, вона ідеальна у всіх костюмах.

Реклама:

Позувати в Олени не завжди виходить

ТаблоID голосує за цей лук, а ви?

Нагадаємо, місяць тому Олена Ющенко світила тілом в купальнику на турецькому курорті.

Фото з Instagram