Невістка Ющенка посвітила пресом у яскравих лосинах і топах
Вівторок, 1 грудня 2020, 10:16
Дружина Андрія Ющенка Олена не змогла визначитися, який спортивний костюмчик обрати. Тож показала усі три на собі.
Струнка і довгонога невістка експрезидента Віктора Ющенка продемонструвала прес у різнокольорових лосинах і топах та запитала підписників, який лук обрати.
Коментатори завалили Олену компліментами, мовляв, вона ідеальна у всіх костюмах.
Нагадаємо, місяць тому Олена Ющенко світила тілом в купальнику на турецькому курорті.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії