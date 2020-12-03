Слава Камінська з дітьми прикрасила обкладинку глянцю
Четвер, 3 грудня 2020, 13:19
Співачка Слава Камінська разом з двома дітьми прикрасила грудневу обкладинку глянцевого видання Viva!.
А в супутньому інтерв’ю артистка розказала, як змінилися її погляди на життя.
"У мене відбулася повна переоцінка цінностей, помінялися пріоритети і погляди на багато речей. На якісь ситуації я стала абсолютно по-іншому реагувати: на людей, їх вчинки, поведінку", - зізналася Слава.
"Все сприймається в рази простіше. Раніше жити було легше, але ми накручували себе по таких дрібницях! Зараз начебто і нові проблеми з'явилися, але починаєш з вдячністю приймати все що з тобою відбувається", - зауважила співачка.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії