Слава Камінська з дітьми прикрасила обкладинку глянцю

Співачка Слава Камінська разом з двома дітьми прикрасила грудневу обкладинку глянцевого видання Viva!.

А в супутньому інтерв’ю артистка розказала, як змінилися її погляди на життя.

"У мене відбулася повна переоцінка цінностей, помінялися пріоритети і погляди на багато речей. На якісь ситуації я стала абсолютно по-іншому реагувати: на людей, їх вчинки, поведінку", - зізналася Слава.

Реклама:

"Все сприймається в рази простіше. Раніше жити було легше, але ми накручували себе по таких дрібницях! Зараз начебто і нові проблеми з'явилися, але починаєш з вдячністю приймати все що з тобою відбувається", - зауважила співачка.