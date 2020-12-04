19-річна онука Ротару у Маямі привітала свого хлопця з 32-річчям

Онука співачки Софії Ротару, 19-річна модель Софія Євдокименко привітала свого хлопця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова з днем народження.

Йому виповнилося 32 роки, і з цієї нагоди парочка подалася до Маямі. Туди ж прилетів і брат Соні, Анатолій.

У своєму Instagram іменинник показав кілька сторі свого святкового дня.

День народження Дениса розпочався зі зустрічі світанку

А потім був сніданок-сюрприз від Софії

Соня і Денис майже не викладають фото разом, але вже і не приховують свої стосунки

"Я дуже вдячний за це життя. Дякую Всесвіту, моїй родині та всім, хто приєднався до мене у цій дивовижній подорожі", - написав Денис у своєму Instagram

Софія на 13 років молодша за свого бойфренда

Нагадаємо, Софія повернулася до Нью-Йорка ще у вересні, а в жовтні розсекретила свої стосунки з Денисом.