19-річна онука Ротару у Маямі привітала свого хлопця з 32-річчям
П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:53
Онука співачки Софії Ротару, 19-річна модель Софія Євдокименко привітала свого хлопця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова з днем народження.
Йому виповнилося 32 роки, і з цієї нагоди парочка подалася до Маямі. Туди ж прилетів і брат Соні, Анатолій.
У своєму Instagram іменинник показав кілька сторі свого святкового дня.
Нагадаємо, Софія повернулася до Нью-Йорка ще у вересні, а в жовтні розсекретила свої стосунки з Денисом.
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