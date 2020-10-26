Онука Ротару показала бойфренда-українця та квартиру на Манхеттені
Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:34
19-річна онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко ще у вересні повернулася до Нью-Йорка. Там співачка і модель влаштувалася у новій квартирі на Манхеттені.
Своїм помешканням красуня хвалилася ще раніше, а днями показала нового хлопця.
Ним, як виявилося, є українець Денис Жаданов, який два роки тому потрапив до топ-30 IT-підприємців Європи.
Нагадаємо, торік Софія ще розважалася з італійцем Марко.
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