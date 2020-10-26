Онука Ротару показала бойфренда-українця та квартиру на Манхеттені

19-річна онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко ще у вересні повернулася до Нью-Йорка. Там співачка і модель влаштувалася у новій квартирі на Манхеттені.

Своїм помешканням красуня хвалилася ще раніше, а днями показала нового хлопця.

Ним, як виявилося, є українець Денис Жаданов, який два роки тому потрапив до топ-30 IT-підприємців Європи.

Судячи з його Instagram , у вересні Денис якраз переїхав до Нью-Йорка

А це - нове гніздечко 19-річної онуки Ротару.

Соня така молода, а вже любить прикраси від Chanel

Можливо, Соня та Денис живуть разом, адже на їхніх фото є однакові деталі інтер'єру





А це квартира з фото Дениса. Стіл та подушки дуже схожі на ті, що у Соні

Нагадаємо, торік Софія ще розважалася з італійцем Марко.