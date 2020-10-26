Онука Ротару показала бойфренда-українця та квартиру на Манхеттені

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:34

19-річна онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко ще у вересні повернулася до Нью-Йорка. Там співачка і модель влаштувалася у новій квартирі на Манхеттені.

Своїм помешканням красуня хвалилася ще раніше, а днями показала нового хлопця.

Ним, як виявилося, є українець Денис Жаданов, який два роки тому потрапив до топ-30 IT-підприємців Європи. 

 
Судячи з його Instagram, у вересні Денис якраз переїхав до Нью-Йорка 
У Нью-Йорку Соня, як відомо, навчається дизайну 
 
А це - нове гніздечко 19-річної онуки Ротару. 
 
Соня така молода, а вже любить прикраси від Chanel
 
 
Можливо, Соня та Денис живуть разом, адже на їхніх фото є однакові деталі інтер'єру 

 
А це квартира з фото Дениса. Стіл та подушки дуже схожі на ті, що у Соні 

Нагадаємо, торік Софія ще розважалася з італійцем Марко

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