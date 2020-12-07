Свято наближається: Осадча, Яма та Юрушева похвалилися своїми ялинками
Понеділок, 7 грудня 2020, 12:05
2020 рік став настільки складним для багатьох людей, що його кінця чекають із нетерпінням, сподіваючись, що з ним підуть усі біди і нещастя.
До того ж, новорічний настрій та святковий дух з’явився набагато раніше, ніж у попередні роки. Особливо це помітно по стрічці Instagram, яка вже рясніє прикрашеними оселями та ялинками.
Серед зірок першими свої домівки прикрасили Катя Осадча, Потап, Влад Яма, Єлизавета Юрушева та інші селебрітіз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дружина хореографа Влада Ями, Лілія не лише показала їхню ялинку, а й дала поради дівчатам щодо новорічного образу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров теж похвалився у мережі своїми дівчатами - дружиною і дочкою - коло святкової ялинки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії