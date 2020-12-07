Свято наближається: Осадча, Яма та Юрушева похвалилися своїми ялинками

2020 рік став настільки складним для багатьох людей, що його кінця чекають із нетерпінням, сподіваючись, що з ним підуть усі біди і нещастя.

До того ж, новорічний настрій та святковий дух з’явився набагато раніше, ніж у попередні роки. Особливо це помітно по стрічці Instagram, яка вже рясніє прикрашеними оселями та ялинками.

Серед зірок першими свої домівки прикрасили Катя Осадча, Потап, Влад Яма, Єлизавета Юрушева та інші селебрітіз.

"Перша за три місяці неділя без Танців! Справжній вихідний використано з користю!! З прийдешніми!!", - написав Юрій Горбунов та показав, як прикрашав ялинку з синочком та жінкою

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Ми готові до Нового року! Всю квартиру прикрасили і ялинку поставили, тепер вдома суцільна казка і запах дитинства! Все-таки час чудес починається", - написала Єлизавета Юрушева і показалася з чоловіком Олександром Скічком та донькою Татою

Дружина хореографа Влада Ями, Лілія не лише показала їхню ялинку, а й дала поради дівчатам щодо новорічного образу.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров теж похвалився у мережі своїми дівчатами - дружиною і дочкою - коло святкової ялинки.

Маленька донька Федорових Маша цього року брала активну участь у прикрашанні ялинки

Родина харківського олігарха Олександра Ярославського і особливо його жінка Марина вже готові до святкувань

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Фото з Instagram